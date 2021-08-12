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«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
Pr. Scr. instagram.com  /  ann_semenovich

Москва, 12 августа. Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович опубликовала новой фото, на котором предстала в образе лесной феи. Однако вместо комплементов звезда получила массу советов по похудению.

Певица устроила фотосессию в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова, результаты которой показала на своей странице в Instagram. В кадре Семенович с венком из ягод и цветов позировала в окружении зелени. Для съемки звезда превратилась в шатенку с помощью парика с длинными коричневыми прядями. Образ лесной нимфы, как сама назвала его экс-солистка «Блестящих», дополнил яркий макияж — зеленые тени и алая помада.

«Любимые, как я вам в роли лесной феи? Да еще шатенка, может, мне сменить имидж?» — поинтересовалась у своих подписчиков Семенович.

Однако вместо комплиментов на артистку обрушилась волна критики. Особо язвительные фолловеры указали звезде на ее лишний и вес и отметили, что она больше похоже на водяного или лешего, но никак не на лесную нимфу. Кроме того, Семенович обвинили в большом количестве фотошопа, за которым едва угадываются ее реальные черты лица.

«Увольте того, кто ретушировал это фото. Посмотрите, какой диссонанс в отношении плеч и рук! Слева – это в меру упитанная дама, а справа – вообще нет ни плеч, ни рук»;

«Ужас, убрать всю ретушь, и будет не фея, а в лучшем случае толстый леший!»;

«Без фотошопа покажите это фото!»;

«Таких толстых фей не бывает!» — отреагировали на снимок подписчики.

Помощники Семенович отмечают, что за свою карьеру певица привыкла к негативу. Оказывается, артистка уже очень много лет посвящает себя глубокому изучению эзотерики и психологии, что помогает ей справляться с хейтом в свой адрес. Недавно звезда решила, что обладает достаточным опытом, чтобы учить других жить, и объявила о начале собственного марафона для женщин.

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семенович певица внешность образ
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