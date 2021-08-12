Поиски погибших при крушении Ми-8 на Камчатке прервали до утра. События дня

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра На Камчатке поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали с наступлением темноты. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, работы возобновят с рассветом. Поиски шли как с берега, так и в прибрежной зоне, кроме того, спасатели патрулировали озеро на лодках. Также над водоемом запускали дроны. Утонувший вертолет предварительно нашли на глубине 137 метров. Местные водолазы не могут работать ночью без необходимого глубоководного оборудования, которое привезут только завтра. Напомним, вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в озеро утром в четверг, 12 августа, во время туристической экскурсии. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Были спасены восемь человек, включая двух членов экипажа. Ранее стало известно, что вертолет был застрахован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки.

Девять человек погибли при наводнении в Турции Global Look Press / Xinhua Девять человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями, на черноморском побережье Турции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Также уточняется, что еще один человек пропал без вести. В настоящее время ведутся его поиски. В районе бедствия провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи. Синоптики ожидают, что ливни прекратятся к вечеру четверга.