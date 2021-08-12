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Поиски погибших при крушении Ми-8 на Камчатке прервали до утра. События дня

  /   Обновлено: 12 августа 2021 19:04
Общество
Поиски погибших при крушении Ми-8 на Камчатке прервали до утра. События дня
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

На Камчатке поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали с наступлением темноты. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, работы возобновят с рассветом. Поиски шли как с берега, так и в прибрежной зоне, кроме того, спасатели патрулировали озеро на лодках. Также над водоемом запускали дроны. Утонувший вертолет предварительно нашли на глубине 137 метров. Местные водолазы не могут работать ночью без необходимого глубоководного оборудования, которое привезут только завтра. Напомним, вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в озеро утром в четверг, 12 августа, во время туристической экскурсии. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Были спасены восемь человек, включая двух членов экипажа. Ранее стало известно, что вертолет был застрахован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки.

Девять человек погибли при наводнении в Турции

Поиски погибших при крушении Ми-8 на Камчатке прервали до утра. События дня
Global Look Press  / Xinhua

Девять человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями, на черноморском побережье Турции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Также уточняется, что еще один человек пропал без вести. В настоящее время ведутся его поиски. В районе бедствия провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи. Синоптики ожидают, что ливни прекратятся к вечеру четверга.

Десятки сотрудников Ростовской АЭС отстранены от работы из-за отказа от вакцинации

Поиски погибших при крушении Ми-8 на Камчатке прервали до утра. События дня
stock.rosenergoatom.ru  / Rosenergoatom JSC

Сотрудников Ростовской атомной электростанции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не допускают к работе на территории предприятия. Более 30 работников сегодня официально отстранили. ФАН связался с управлением информационных и общественных связей Ростовской АЭС и выяснил, что поводов для беспокойства нет. Как пояснил начальник пресс-службы Сергей Игнатовский, на работе атомной станции это никак не отразится. Также стало известно, что для тех, кто не вакцинировался, будут организованы отдельные рабочие места. Кроме того, для сотрудников, не сделавших прививку, выделят отдельный транспорт, который будет доставлять их на работу. Никаких дополнительных ограничений, а тем более снижения заработной платы, не планируется.

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