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Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
pyx-pyx.livejournal.com  / 

Москва, 12 августа. Согласно документам Межгосударственного авиационного комитета, за время существования авиакомпании «Витязь-Аэро» было зафиксировано 4 серьезных аварии, в двух из которых погибли люди, в остальных сильно пострадали. Все они по данным расследования произошли по вине пилотов. И хотя расследование последнего авиационного происшествия еще только началось, но основной версией сейчас считается именно человеческий фактор. Техника авиакомпанию не подвела ни разу

Последняя катастрофа для «Витязь-Аэро» стала самой крупной. По предварительным данным (пока тела не обнаружены, люди считаются пропавшими без вести) погибло 8 человек. Надежды на то, что кто-то самостоятельно выбрался из озера и добрался до берега при воде температурой 5 градусов, практически равны нулю.

Два авиационных происшествия, произошедшие в 2015 году, были связаны с тем, что пилоты принимали неправильные решения в сложных погодных условиях. В 2017 году серьезно пострадали три человека — среди них граждане Франции и США. 

«Вертолет Ми-8 перевозил туристов на склон вулкана Мутновский. Пилот неправильно подошел к выбору площадки для приземления на склоне. Не осмотрел ее, не убедился в том, что она пригодна и машина перевернулась и скатилась вниз. Потом выяснилось, что у пилота не было допуска на самостоятельный выбор площадки», — рассказал источник в авиационном ведомстве.

При этом в авиакомпании, по данным Ространснадзора и прокуратуры, постоянно игнорировали обязательные прохождения курсов по работе в сложных метеоусловиях, аварийных ситуациях. Пилоты часто грешили тем, что самостоятельно принимали решения, которые при их уровне квалификации и допусках нельзя исполнять.

Ранее ФАН писал, что в работе авиакомпании за шесть лет выявлено 13 нарушений, связанных с безопасностью полетов.

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Все новости / Происшествия / Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
вертолет ми-8 витязь-аэро
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