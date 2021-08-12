Землевладельцев Московской области за неделю оштрафовали на 2 млн рублей

За неделю сотрудники Минмособлимущества выписали штрафов на сумму 2 млн рублей, как сообщили сотрудники пресс-службы ведомства изданию «Вести Подмосковья». Основные причины штрафов — самозахват, нецелевое использование земли, а также неприменение мер по борьбе с борщевиком.

По словам заместителя председателя правительства Московской области министра экологии и природопользования Андрея Разина, каждый год в ходе мероприятий землеконтроля проверяют десятки тысяч земельных участков. Целью таких проверок является в том числе желание напомнить владельцам хозяйств об их обязанностях по содержанию участка земли.

«От того, как правообладатели обращаются с землей, зависит не только развитие региона, но и безопасность его жителей. Неиспользование земли всегда влечет за собой зарастание участка травой, деревьями, замусориванием и появлением борщевика. В пожароопасный сезон сухая трава и поросль в секунды разносит огонь на километры, а борщевик и ожоги от его сока, к сожалению, многим известны на личном опыте», — уточнил Разин.

Ранее доцент кафедры биогеографии МГУ им. Ломоносова Елена Суслова рассказала, что в Московской области обнаружены заросли ядовитого растения. Этим растением является цикута.