Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:47
20:47
Общество
Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
20:33
Африка
Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
20:30
Общество
Мордовия стала лидером в ПФО по вакцинации против COVID-19
20:29
Африка
Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
Все новости

Землевладельцев Московской области за неделю оштрафовали на 2 млн рублей
Общество
Землевладельцев Московской области за неделю оштрафовали на 2 млн рублей
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

За неделю сотрудники Минмособлимущества выписали штрафов на сумму 2 млн рублей, как сообщили сотрудники пресс-службы ведомства изданию «Вести Подмосковья». Основные причины штрафов — самозахват, нецелевое использование земли, а также неприменение мер по борьбе с борщевиком.

По словам заместителя председателя правительства Московской области министра экологии и природопользования Андрея Разина, каждый год в ходе мероприятий землеконтроля проверяют десятки тысяч земельных участков. Целью таких проверок является в том числе желание напомнить владельцам хозяйств об их обязанностях по содержанию участка земли.

«От того, как правообладатели обращаются с землей, зависит не только развитие региона, но и безопасность его жителей. Неиспользование земли всегда влечет за собой зарастание участка травой, деревьями, замусориванием и появлением борщевика. В пожароопасный сезон сухая трава и поросль в секунды разносит огонь на километры, а борщевик и ожоги от его сока, к сожалению, многим известны на личном опыте», — уточнил Разин.

Ранее доцент кафедры биогеографии МГУ им. Ломоносова Елена Суслова рассказала, что в Московской области обнаружены заросли ядовитого растения. Этим растением является цикута.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Землевладельцев Московской области за неделю оштрафовали на 2 млн рублей
подмосковье борщевик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru