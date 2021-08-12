Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна

Санкт-Петербург, 12 августа. Президента Молдавии Майю Санду некорректно сравнивать с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил эксперт института стран СНГ Иван Скориков.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей провели прямой эфир, во время которого обсуждались перспективы российско-молдавских отношений. В частности, речь зашла о том, насколько уместно сравнивать Санду и Пашиняна, ведь армянский премьер пришел к власти на антироссийских лозунгах, но затем стал пророссийским политиком.

Эксперт Скориков объяснил, что молдавский президент не изменит своей позиции по поводу России.

«Санду хочет идти в Румынию, Евросоюз и не только за счет них, но и за счет России. Сравнение с Пашиняном не очень корректное», — отметил политолог.

Иван Скориков также назвал главные различия в политике президента Молдавии и премьера Армении.

«Пашинян понимает, что вопрос армянской государственности без России остается под большим вопросом, поэтому здесь сравнение некорректное. А у Санду сейчас нет никаких проблем, чтобы начать антироссийский курс. И если судить по ее заявлениям, она показывает свою готовность», — подчеркнул эксперт института стран СНГ.

Ранее президент Молдавии прокомментировала отношения с Россией. По ее мнению, нужно наладить диалог с Москвой.