Донские автоинспекторы спасли семью из горящего автомобиля

Ростов-на-Дону, 12 августа. Полицейские из Ростовской области потушили загоревшийся на трассе автомобиль, в котором находились двое детей. Благодаря слаженным действиям экипажа никто не пострадал.

Как сообщили в управлении пропаганды регионального ГИБДД, инцидент произошел на автодороге Новошахтинск-Гуково. Во время несения службы, экипаж патрульного автомобиля заметил движущийся автомобиль Daewoo, из-под капота которого появился дым. За рулем была 33-летняя женщина. Когда она остановилась, ее машина вспыхнула. Помимо водителя в салоне также находилось двое детей, 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.

Капитаны полиции Валерий Нейжмак и Александр Будяков быстро вооружились огнетушителем из патрульной машины и бросились на помощь. Полицейским удалось потушить возгорание своими силами, после чего они все равно вызвали наряд МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что донским полицейским запретили использовать красивые автономера, как на личных, так и на служебных автомобилях.