Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы

Москва, 12 августа. Певицу Марину Максимову, известную как МакSим, недавно перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщил представитель артистки, врачи предписали звезде постельный режим.

Больше месяца МакSим находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Только в начале августа артистка начала идти на поправку. Несмотря на то что уже пару дней Марина Максимова находится в обычной палате, ее организм еще ослаблен.

Представитель звезды рассказала, что МакSим впереди ожидает долгий период восстановления. Певица полностью пришла в себя: может немного передвигаться и разговаривать, однако врачи настоятельно рекомендовали ей избегать малейших нагрузок.

«Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит», — рассказала представитель звезды в беседе с РИА Новости.