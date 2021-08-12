Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 17:49
17:44
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
17:35
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
17:34
Политика
Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна
17:33
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
17:33
Общество
В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии
17:32
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
17:32
Общество
Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок
17:29
Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
Все новости

Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 12 августа. Певицу Марину Максимову, известную как МакSим, недавно перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщил представитель артистки, врачи предписали звезде постельный режим.

Больше месяца МакSим находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Только в начале августа артистка начала идти на поправку. Несмотря на то что уже пару дней Марина Максимова находится в обычной палате, ее организм еще ослаблен.

Представитель звезды рассказала, что МакSим впереди ожидает долгий период восстановления. Певица полностью пришла в себя: может немного передвигаться и разговаривать, однако врачи настоятельно рекомендовали ей избегать малейших нагрузок.

«Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит», — рассказала представитель звезды в беседе с РИА Новости.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
здоровье певица макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru