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В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
vityaz.aero  /  Официальный сайт авиакомпании Витязь-Аэро

Москва, 12 августа. Согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры РФ, 9 нарушений выявило Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности. Большая часть из них касается непосредственно безопасности полетов. Нарекания вызывала подготовка пилотов и техники в том числе.

По данным Ространснадзора, в авиакомпании не соблюдались следующие основные требования к обеспечению безопасности: 

«1. Эксплуатантом ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» не обеспечено своевременное не реже одного раза в течение последовательных 7 месяцев обучение по теоретической подготовке и сдаче экзамена к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям в аварийных ситуациях.
2. Субъектом транспортной инфраструктуры не проведена дополнительная оценка уязвимости транспортных средств, в связи с изменением требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности
3. Неправильно построена организация летной работы в соответствии с федеральными авиационными правилами».

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, пилоты авиакомпании часто нарушали согласованный маршрут, принимали решения, которые впоследствии оказывались неправильными. Только в 2015 году произошли два авиационных происшествия, одно из них закончилось гибелью человека. В первом случае вертолет в условиях плохой видимости столкнулся с горой, во втором – в декабре 2015 года – экипаж потерял пространственную ориентировку при выполнении взлета вертолета в условиях снежного вихря. 

Ранее ФАН писал, что КВС утонувшего вертолет не впервые попадает в авиационное происшествие из-за плохой видимости. В 2015 году его вертолет врезался в гору из-за низкой облачности.

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