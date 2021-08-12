В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии

Внесенный в Госдуму законопроект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии, вероятнее всего, будет принят, так как он решает насущную проблему для многих российских мужчин, не успевающих накопить необходимый период стажа. Об этом ФАН заявили члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин и Светлана Бессараб.

Бессараб напомнила, что сейчас право выхода на досрочную пенсию имеют женщины с 37-летним стажем и мужчины с 42-летним стажем, при этом их возраст не должен быть менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. На сегодняшний день в стаж включаются и периоды нетрудоспособности.

«Будет вполне логично, если включить в этот же стажевой период службу в армии, — подчеркнула политик. — Служить своему Отечеству — самое благородное призвание, которое только дано мужчине».

Светлана Бессараб считает, что законопроект найдет отклик в душе каждого россиянина. Инициатива решает проблему, когда гражданин, отслуживший два года срочной службы в армии и далее непрерывно работавший, к 60 годам не может накопить необходимые 42 года.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В свою очередь, депутат Олег Шеин рассказал, что прошло 20 лет с тех пор, как период службы в армии был убран из стажа для досрочного выхода на пенсию. По его словам, до недавнего момента аналогичные поправки отклонялись.

«Понятно, что этот законопроект будет принят, — выразил уверенность парламентарий. — Если инициатива так публично озвучивается, то, конечно, она будет принята».

В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 января 2022 года. Таким образом, уже в следующем году граждане, достигшие 60-летнего возраста и выработавшие 42 года стажа с учетом срочной службы в армии, смогут досрочно выйти на пенсию.

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