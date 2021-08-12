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Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
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Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
wikipedia.org  /  Public Domain

Триполи, 12 августа. Поставки топлива с нефтебазы в Мисурате на юг Ливии возобновились. Соответствующее распоряжение подписал заместитель премьер-министра переходного Правительства национального единства Рамадан Буджанах.

Несколько дней назад муниципальный совет населенного пункта временно прекратил перевозку бензина, дизеля и газа в связи с периодическими нападениями вооруженных бандформирований на автоколонны. Они не только похищают груз, но и калечат водителей.

Рамадан Буджанах взял сложившуюся ситуацию под личный контроль. Он поручил службам безопасности Мисураты и других городов охрану автоцистерн, доставляющих топливо по маршруту на юг страны. В их обязанности входит защита машин и шоферов.

Заместитель председателя кабмина по южной Ливии также встретился с жителями и обсудил с ними урегулирование топливного кризиса. Водители попросили снизить цены на бензин. Чиновник в свою очередь заявил, что рассмотрит этот вопрос с министром экономики.

В конце июля премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба во время визита в Сабху пообещал народу бесперебойное предоставление основных услуг, соблюдение плана по обеспечению безопасности и решение проблем южного региона. В частности, речь шла о поставках горючего и газа во все отдаленные города государства.

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ливия топливо автоцистерна
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