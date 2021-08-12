Санкт-Петербург, 12 августа. Журналисту Лилии Яппаровой стоит обратить внимание на образ Игоря Бурова из фильма «Солнцепек», заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналист «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Лилия Яппарова поинтересовалась у предпринимателя, правда ли, что он профинансировал съемки фильма «Солнцепек».

«У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съемки «Солнцепека». Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил «заказчика» за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно», — ответила пресс-служба компании «Конкорд».

Яппаровой также порекомендовали посмотреть это кино и обратить внимание на образ Игоря Бурова, который предстал в фильме «Солнцепек» в качестве антироссийского персонажа.

«И публикуем отдельный вопрос от Евгения Викторовича: «Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег Вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?» — интересуется Пригожин.

Ранее в Петербурге состоялась закрытая премьера фильма «Солнцепек», основанного на реальных событиях, которые произошли в Луганске семь лет назад. Зрители признались, что картина жестокая, но иначе историю 2014 года правдиво не показать.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.