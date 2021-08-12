«Варфоломеевская ночь»: украинцы взбунтовались против Константинопольского патриарха

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) не хотят видеть Константинопольского патриарха у себя в стране, поэтому они запустили флешмоб в социальных сетях, через который призывают Варфоломея не приезжать в Киев 24 августа.

Сначала нужно объяснить, почему прихожане УПЦ взбунтовались против Константинопольского патриарха. В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко была создана раскольническая структура — «Православная церковь Украины» (ПЦУ), которую образовали путем слияния двух других раскольнических «церквей» — «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви».

Уже в 2019 году новая раскольническая структура получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимость). В действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Создание и статус новой «церкви» вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами. Московский патриархат и каноническая Украинская православная церковь в его составе разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, не признавая его действия.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Кроме того, согласно принятому Верховной радой Украины в декабре 2018 года документу, каноническая УПЦ может лишиться своего названия. Но пока киевские власти не рискнули этого сделать. Они боятся, что прихожане УПЦ, которых абсолютное большинство, не захотят подчиниться действиям Киева, и на Украине из-за этого вспыхнет новая война, но уже на религиозной почве.

Однако это не мешает раскольникам захватывать храмы Украинской православной церкви. Как только Киев получил томос от Константинопольского патриарха, по стране прокатилась волна рейдерских захватов. Поэтому сегодня православные Украины не хотят видеть у себя в стране Варфоломея 24 августа — на день независимости Украины, куда его пригласил лично президент Владимир Зеленский, поскольку не могут простить ему, что он входит в число тех, кто устроил на Украине церковный раскол.

Поэтому прихожане и священники канонической УПЦ запустили флешмоб #стопварфоломей. Люди делают фото с плакатам «Варфоломей, мы тебя не звали» и выкладывают их в Сеть с соответствующим хештегом. В акции приняли участие уже множество приходов, с каждым днем их число только растет.

Украинский и российский журналист Юрий Кот в интервью ФАН поддержал верующих и флешмоб, который они проводят против приезда Константинопольского патриарха.

«Я считаю, люди делают все правильно. Учитывая тот факт, что Варфоломей готовит новую провокацию с непризнанием Украинской православной церкви Московского патриархата. Естественно, верующие вынуждены включаться в непростую борьбу и перехватывать повестку — не Варфоломей не признает каноническую УПЦ, а она — его. Я думаю, необходимо активизироваться. Мы уже столько раз подставляли им и левую, и правую щеки, а они никак ничего не поймут и не покаются. Не путайте доброту со слабостью», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт также добавил, что православные верующие никогда не признают новую раскольническую структуру под названием «Православная церковь Украины».

«Я считаю, это правильный флешмоб, он должен стать всеобъемлющим для Украины. Необходимо, чтобы на всех уровнях, на каждом углу звучало, что Варфоломея и его томос никто не признает и признавать не будет. Мы дел с дьяволом не ведем», — резюмировал Юрий Кот.

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