Ученые подарили погибшему оцелоту из Техаса возможность стать отцом посмертно

Дикий техасский оцелот погиб в автомобильной аварии в мае. Неравнодушные люди передали мертвое животное ученым из Центра сохранения и исследования дикой природы зоопарка Цинциннати. Биологам удалось выделить мужские гаметы оцелота, чтобы в будущем использовать их для получения потомства.

Ученые впервые проводят подобный эксперимент для этого вида. Цель проекта — искусственное оплодотворение одной из самок, живущих в зоопарке. Это позволит погибшему оцелоту стать частью генофонда популяции зверинца, и таким образом увеличить генное разнообразие оцелотов, живущих в неволе.

«Мы работаем с оцелотами около 25 лет, и одним из основных направлений нашей работы является использование искусственного оплодотворения для укрепления популяции оцелотов, которые есть у нас в зоопарках. Ведь в дикой природе США этих животных практически не осталось», — отметил Уильям Свонсон, доктор биологических наук.

Оцелот — необычный и малоизученный хищник, его родиной являются Северная и Латинская Америка. Внешне он напоминает небольшого леопарда.