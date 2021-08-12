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В России создали устройство для составления точных прогнозов погоды

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:14
Наука
В России создали устройство для составления точных прогнозов погоды
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 12 августа. Ученые из России создали недорогой оптический датчик для радиозондов. При помощи устройства можно определить присутствие частиц осадков в облаках.

Отечественные исследователи предлагают оборудовать стандартный радиозонд оптическим датчиком. Это необходимо для нахождения облачного покрова и изменений высоты верхней границы облаков, передает пресс-служба МФТИ. Благодаря этому получится составлять более точные прогнозы погоды. Результаты проведенной работы опубликованы в издании Journal of Atmospheric and Oceanic Technology.

«Оптический датчик позволяет измерять высоту границы между тропосферой и стратосферой. Простота использования и низкая стоимость нашего датчика являются решающими факторами для применения на метеорологической сети», — отметил ведущий научный сотрудник МФТИ Александр Кочин.

Ранее стало известно, что в Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Внимание на это обратил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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