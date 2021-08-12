Китайские кинематографисты положили глаз на российский «Призрак» и снимут его ремейк

Китайские кинематографисты приобрели права на съемки ремейка российского фильма «Призрак», причем проект будет запущен уже в нынешнем году, сообщили ФАН.

Продюсеры Александр Андрющенко, Михаил Врубель и Сергей Сельянов подписали с китайскими партнерами — киностудией Erdu Film во главе с продюсером Беном Цзи — меморандум о намерении принять в производстве картины непосредственное участие.

«Призрак» — очень воодушевляющий фильм и одновременно развлекательный, нацеленный на массового зрителя, — заявил Бен Цзи. — Несмотря на то, что история происходит в России, с русскими героями, она, по своей сути, очень глобальная, будет легко понята и принята китайским зрителям. Надеюсь, что, начав с «Призрака», мы и дальше будем сотрудничать со студиями «Водород» и СТВ, чьи проекты впечатляют. На данный момент для нас самое важное — приложить максимум усилий к совместной работе, чтобы китайский ремейк «Призрака» получился успешным, как с художественной точки зрения, так и с коммерческой».

Фото — кинокомпания «Водород» /

Китайский продюсер широко известен своими значимыми, снятыми совместно с американцами, проектами. Например, фильмом ужасов 2018 года The Meg («Мег: Монстр глубины»), который собрал в мировом прокате в общей сложности более 530 миллионов долларов (при бюджете в 130 миллионов).

«Компания СТВ была среди первопроходцев в отношениях с китайской киноиндустрией, — отметил Сельянов. — Мы сотрудничали еще на картине «Монгол» в 2007 году. Но тогда, конечно, речь не шла о том, чтобы китайские продюсерские компании приобретали лицензии на производство ремейков российских картин. Этот интересный опыт, надеюсь, откроет нам новые возможности».

Состав творческой группы, которая будет работать над картиной, пока что неизвестна. Их имена обнародуют позже.

«Эта сделка несет в себе большой потенциал развития дальнейших отношений с китайскими партнерами, — подчеркнул Врубель. — Мы получаем как возможность совместной работы, что является новым и интересным опытом, так и серьезные коммерческие перспективы, участвуя в создании картины, которая выйдет в китайский прокат. С нетерпением ждем, когда китайская сторона приступит к формированию творческой команды».

Фото — кинокомпания «Водород» /

Премьера семейного фантастического фильма «Призрак» состоялась в марте 2015 года. Главные роли в нем исполнили Федор Бондарчук и Семен Трескунов (также сыграли Ян Цапник, Анна Антонова, Игорь Угодников, Ксения Лаврова-Глинка и другие).

Режиссером выступил Александр Войтинский, который в свое время признался ФАН, что приступит к съемкам второй части «Призрака».

Ранее режиссер Наталья Лебедева рассказала подробности о съемках кинокартины «Феодосийская сказка», которая вышла в России в широкий прокат в четверг, 12 августа.