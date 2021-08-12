Аргентина столкнулась с сильнейшей засухой за последние 100 лет

Буэнос-Айрес, 12 августа. Сильнейшая засуха за последние 100 лет привела к сокращению сельскохозяйственного экспорта и повышению логистических издержек. Об этом сообщает агентство Infobae.
Юг Бразилии, где берет начало река Парана, страдает от засухи уже три года. Из-за этого сократился уровень воды в аргентинском портовом центре Росарио, в провинции Санта-Фе, где отгружается на экспорт около 80% сельскохозяйственных товаров страны.
#Argentina #Economy #Agriculture #Paraná #Environment— Buenos Aires Times (@theBAtimes) August 8, 2021
The Paraná River is the main thoroughfare for local commerce, but its levels have fallen to the lowest since the 1940s, complicating Argentina's economic recovery.
By Patrick Gillespie, Bloomberghttps://t.co/MijsEXZw7y
«Подобного не было уже сто лет. Настолько редко происходят такие засухи», — заявил аналитик о погоде Айзек Хэнкерс.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как группа людей пешком переходит каменистую местность, где раньше была вторая по размеру в Латинской Америке река Парана. Данные снимки, показавшие масштабы засухи, вызвали огромное беспокойство среди жителей Аргентины, Парагвая и Бразилии.
#FUERTE ???? | La sequía del río Paraná permite el ingreso de personas caminando en zonas del cauce. En imágenes se puede observar la Isla Caraguatay y la Costa Argentina. #ElInde ???? Gentileza pic.twitter.com/njDXrXoxGF— El Independiente (@elindepepy) August 9, 2021
The #Argentine river that carries soybeans to the world is drying up— Hans Solo (@thandojo) August 10, 2021
Dry land surrounds the Parana River as water levels recede in Rosario, #Argentina, on June 24. pic.twitter.com/aQtYnd7QP3
Суда, отплывающие из Росарио, перевозят на 18–25% меньше груза, чем обычно из-за мелководья. В связи с этим значительно повысились логистические затраты, так как приходится доставлять больше сои и кукурузы в порты Баия-Бланка и Некочеа на юге провинции Буэнос-Айрес. По некоторым данным, рост издержек равен 300%.
Logistics costs #soybeans #corn #wheat spiked 300% in #Argentina as #Parana keeps drying up: BCR— Asim Anand (@AsimAnand25) August 6, 2021
- significant delays due to the diversion from Gran
Rosario to Buenos Aires ports
- loading cuts causing huge port congestions
- Impacted: Buenos Aires, Bahía Blanca and Necochea pic.twitter.com/jWA6mNskii
Аргентина занимает третье место в мире по экспорту кукурузы и первое по вывозу сои в качестве корма для скота. Сельскохозяйственная продукция — основной источник иностранной валюты, необходимой государству для увеличения резервов Центрального банка, сократившихся из-за трехлетней рецессии.
Температурные аномалии
9 августа в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) отметили, что колебания погодных условий приводят к более частым экстремальным явлениям природы. По мнению метеорологов, положение может ухудшиться после сезона дождей, который начнется в Аргентине в сентябре.
«Ситуация продолжит быть критической до октября и чуть улучшится в конце четвертой четверти. Однако с апреля, когда начинается сбор урожая сои и кукурузы в Аргентине и отгружаются крупнейшие грузовые суда, уровень воды в Росарио вернется к нынешнему», — сообщил Reuters глава крупной аргентинской компании, который предпочел сохранить анонимность.
Прогрессивная тенденция, при которой аномальная жара и отсутствие осадков становятся обычным явлением, началась на юге Бразилии и в Аргентине в 2019 г. В прошедшем 2020 году температуры были значительно выше, а в 2021 г. зарегистрировали историческую засуху. В последние 12 месяцев в бассейне реки Парана осадки выпадают на 50–75% ниже нормы.
В конце июня на смену рекордной жаре южные и центральные штаты Бразилии накрыла полярная температурная аномалия.