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Аргентина столкнулась с сильнейшей засухой за последние 100 лет

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:22
Латинская Америка
Аргентина столкнулась с сильнейшей засухой за последние 100 лет
Global Look Press\Keystone Press Agency  /  © Joel Silva

Буэнос-Айрес, 12 августа. Сильнейшая засуха за последние 100 лет привела к сокращению сельскохозяйственного экспорта и повышению логистических издержек. Об этом сообщает агентство Infobae.

Юг Бразилии, где берет начало река Парана, страдает от засухи уже три года. Из-за этого сократился уровень воды в аргентинском портовом центре Росарио, в провинции Санта-Фе, где отгружается на экспорт около 80% сельскохозяйственных товаров страны.

«Подобного не было уже сто лет. Настолько редко происходят такие засухи», — заявил аналитик о погоде Айзек Хэнкерс.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как группа людей пешком переходит каменистую местность, где раньше была вторая по размеру в Латинской Америке река Парана. Данные снимки, показавшие масштабы засухи, вызвали огромное беспокойство среди жителей Аргентины, Парагвая и Бразилии.

Суда, отплывающие из Росарио, перевозят на 18–25% меньше груза, чем обычно из-за мелководья. В связи с этим значительно повысились логистические затраты, так как приходится доставлять больше сои и кукурузы в порты Баия-Бланка и Некочеа на юге провинции Буэнос-Айрес. По некоторым данным, рост издержек равен 300%.

Аргентина занимает третье место в мире по экспорту кукурузы и первое по вывозу сои в качестве корма для скота. Сельскохозяйственная продукция — основной источник иностранной валюты, необходимой государству для увеличения резервов Центрального банка, сократившихся из-за трехлетней рецессии.

Температурные аномалии

9 августа в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) отметили, что колебания погодных условий приводят к более частым экстремальным явлениям природы. По мнению метеорологов, положение может ухудшиться после сезона дождей, который начнется в Аргентине в сентябре.

«Ситуация продолжит быть критической до октября и чуть улучшится в конце четвертой четверти. Однако с апреля, когда начинается сбор урожая сои и кукурузы в Аргентине и отгружаются крупнейшие грузовые суда, уровень воды в Росарио вернется к нынешнему», — сообщил Reuters глава крупной аргентинской компании, который предпочел сохранить анонимность.

Прогрессивная тенденция, при которой аномальная жара и отсутствие осадков становятся обычным явлением, началась на юге Бразилии и в Аргентине в 2019 г. В прошедшем 2020 году температуры были значительно выше, а в 2021 г. зарегистрировали историческую засуху. В последние 12 месяцев в бассейне реки Парана осадки выпадают на 50–75% ниже нормы.

В конце июня на смену рекордной жаре южные и центральные штаты Бразилии накрыла полярная температурная аномалия.

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аргентина сельское хозяйство засуха
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