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Внутреннее чувство чисел может влиять на способности к математике
Наука
Внутреннее чувство чисел может влиять на способности к математике
pixabay.com

Белгород, 12 августа. Способности к математике могут быть обусловлены внутренним чувство чисел. Такой вывод сделали ученые Белгородского государственного национального университета.

Специалисты проанализировали мозговую активность хорошо разбирающихся в математике людей. Оказалось, что некоторые граждане обладают «чувством числа», то есть способностью точно определить величины навскидку. Результаты научной работы помогут студентам и школьникам лучше осваивать точные науки.

«Наша задача — выявить психофизиологические механизмы несимволического чувства числа, обнаружить те регионы мозга, которые связаны с системами приблизительной оценки количества, и оценить участие каждого из них в реализации этой способности у человека в разных условиях», — рассказал ученые.

Участниками эксперимента стали ребята в возрасте от 11 до 16 лет. Специалисты с помощью ЭЭГ отсканировали активность их мыслительного органа. Исследование должно завершиться в ближайшие несколько месяцев.

Немецкие нейробиологи ранее пришли к выводу, что математические способности у ребенка можно предсказать исходя из ранних различий в объеме правой теменной коры мозга.

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