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Студенты Эквадора подрались с полицией из-за цен на топливо
Латинская Америка
Студенты Эквадора подрались с полицией из-за цен на топливо
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Кито, 12 августа. В нескольких провинциях Эквадора прошли многотысячные протесты против роста стоимости топлива. Выказать недовольство действиями властей вышли члены профсоюзов, перевозчики, студенты и представители коренных народов. Об этом сообщила газета El Universo.

Основные акции против повышения цен на горючее, которое составило от 4 до 10%, развернулись в столице страны и еще в ряде провинций. На улицы вышли представители Унитарного фронта рабочих (FUT), Национального союза педагогов (UNE), Федерации студентов университетов (FEUE), Конфедерации коренных национальностей Эквадора (Conaie) и других общественных организаций. Демонстранты требовали от правительства президента Гильермо Лассо снижения стоимости топлива и увеличения финансирования для своих секторов.

В Кито митингующие шли к дому правительства, где произошли стычки с полицией, охраняющей здание. В остальных провинциях инцидентов не было.

Согласно эквадорским СМИ, президент Гильермо Лассо подтвердил свою готовность встретиться с профсоюзами и обсудить возможные варианты выхода из ситуации, хотя и не обозначил конкретных дат.

В середине июля в Эквадоре ввели режим ЧП из-за индийского штамма коронавируса. С начала пандемии в государстве было зарегистрировано 471,8 тысячи случаев заражения, в том числе 16 000 смертей.

 

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эквадор протесты топливо профсоюзы
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