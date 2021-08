Студенты Эквадора подрались с полицией из-за цен на топливо

Кито, 12 августа. В нескольких провинциях Эквадора прошли многотысячные протесты против роста стоимости топлива. Выказать недовольство действиями властей вышли члены профсоюзов, перевозчики, студенты и представители коренных народов. Об этом сообщила газета El Universo.

Основные акции против повышения цен на горючее, которое составило от 4 до 10%, развернулись в столице страны и еще в ряде провинций. На улицы вышли представители Унитарного фронта рабочих (FUT), Национального союза педагогов (UNE), Федерации студентов университетов (FEUE), Конфедерации коренных национальностей Эквадора (Conaie) и других общественных организаций. Демонстранты требовали от правительства президента Гильермо Лассо снижения стоимости топлива и увеличения финансирования для своих секторов.

В Кито митингующие шли к дому правительства, где произошли стычки с полицией, охраняющей здание. В остальных провинциях инцидентов не было.

