Часть российских пенсионеров получит новую выплату с 2022 года

Москва, 12 августа. Многие жители России пожилого возраста получат в следующем году новое денежное пособие. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Новые финансовые возможности полагаются пенсионерам, у которых имеется стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Такие граждане имеют право на получение специальной доплаты к пенсии, говорится в сообщении ПФР.

Доплата составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года составит 7555 рублей, передает «ФедералПресс» со ссылкой на Primpress.

Сумма будущей пенсии напрямую зависит от объема страховых взносов, который работодатель выплачивает за конкретного сотрудника. Об этом ранее напомнили в Пенсионном фонде.