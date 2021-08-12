В NI назвали миномет, с помощью которого СССР одержал победу над Гитлером

Вашингтон, 12 августа. Советский миномет настолько успешно показал себя в войне с гитлеровским войсками, что его продолжили производить даже после окончания Великой Отечественной войны.

Советскому чудо-оружию, благодаря которому СССР одержал победу в Великой Отечественной войне, рассказал эксперт издания The National Interest. Американский обозреватель отметил, что в годы войны тяжелые минометы сыграли решающую роль, их активно использовали пять основных армий, но наиболее широкое применение миномет получил в Красной армии, они стали козырев в ее рукаве в планах «Глубоких сражений».

К 1943 году в советских войсках сформировали специализированные минометные подразделения, они получили не меньше 100 минометов калибра 120-мм, это была модернизация тяжелой разработки из Франции — Mortier Brandt 1935 года выпуска.

До конца войны в СССР было произведено не меньше 12 тысяч таких минометов, которые сначала использовались как обычная артиллерия, но с дальностью стрельбы в 6 километров. Главной особенностью этих минометов считалась опорная плита, за счет которой расчет можно было быстро поменять угол поворота без дополнительных канавок. Миномет настолько успешно показал себя, что его продолжили производить даже после окончания войны.

Ранее другой обозреватель NI Марк Эпископос назвал российский танк Т-90 абсолютным экспортным хитом, который пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений.

В другом американском издании, CNN, разгорелся скандал, когда обнаружилось, что один из его сотрудников восхвалял Гитлера в социальных сетях. «Царьград» сообщил, что неназванный (и уже уволенный) журналист, после победы немецкой сборной на матче Евро-2020 разместил у себя в Twitter крайне сомнительное сообщение.