Оттава, 12 августа. Группа исследователей из Канады восстановила историю исчезновения озера Агассис и предположила, что именно это стало причиной изменения климата и возвращения в ледниковый период.

Дриасовое похолодание случилось 13 тыс. лет назад в результате разлива воды из озера. Оно находилось в центральной части современной Канады, где сейчас расположена провинция Манитоба. Озеро ледникового происхождения образовалось после создания плотины тающим щитом Лаурентида 16 тыс. лет назад.

Площадь водоема составляла 1,5 млн квадратных километров, он опустел за 6-9 месяцев. Такой огромный приток объем воды в Северный Ледовитый океан повлиял на подводные океанские течения. Это могло привести к изменению климата на всей Земле, что привело планету к ледниковому периоду.

Стихийные бедствия, которые настигают планету последние годы, стали последствиями антропогенной нагрузки, считает эколог Элмурод Расулмухамедов. Природа и погодные условия меняются в целых регионах.