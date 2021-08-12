Дачникам перечислили обязательные работы на огороде в августе

Москва, 12 августа. Список дел на август составили для заядлых садоводов и огородников. Специалисты рассказали, что нужно делать на грядках в последний месяц лета.

В списке августовских огородных дел числятся десять пунктов — это перечень работ, обязательных к выполнению, по мнению автора дзен-канала «Лайфхаки и полезные советы».

Сбор сезонного урожая. Работу рекомендуется выполнять в сухую солнечную погоду, подгнившие и поврежденные плоды следует выбросить или отправить в компост. Картофель нужно просушить на солнце перед хранением. Овощи и фрукты стоит рассортировать на те, что будут отправлены на хранение в неизменном виде, и те, что предназначены для консервирования.

Проредить свеклу и морковь. Это нужно сделать в начале августа, убирают созревшие или поврежденные корнеплоды. Ботву с грядок необходимо удалить, чтобы не привлекать вредителей.

Пасынкование помидоров. Август идеально подходит для удаления боковых побегов и соцветий, которые не успеют дать урожай. Землю следует удобрить куриным пометом для ускорения созревания плодов.

Подкормить огурцы. Для удобрения можно использовать натуральные компоненты типа древесной золы или дрожжей. Растения необходимо регулярно избавлять от поврежденных листьев, чтобы не допустить распространение заболеваний.

Частый полив. Август во многих регионах характеризуется как жаркий и засушливый период, поэтому растениями нужен усиленный полив. Необходимо контролировать уровень влажности почвы, чтобы не испортить вкусовые качества корнеплодов.

Сбор урожая лука и чеснока. Опытные агрономы рекомендуют завязать надземную часть растений в узел, таким образом можно значительно ускорить созревание головок.

Подкормить баклажаны и перец. Грядки необходимо полить настоями из крапивы или других полезных растений.

Планирование следующего сезона. Свободные участки на огороде рекомендуется засадить сидератами.

Посадка растений с ранними сроками созревания. В августе на освободившиеся грядки можно посеять культуры, которые успеют созреть до наступления холодов. Это могут быть огурцы, редиска, капуста и томаты. Если садовод не планирует повторный урожай, то свободные места на грядках рекомендуется засеять сидератами, например, горохом или горчицей.

Для выращивания в осенний период идеально подойдут белокочанная и цветная капуста, горох, салат латук, чеснок, ранние огурцы, репа, шпинат, морковь, укроп и петрушка. Осень уменьшается количество сорняков и активность вредителей.