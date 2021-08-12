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Со дна реки Хатанга на Таймыре достали 700 оленьих туш

  /   Обновлено: 12 августа 2021 16:53
Происшествия
Со дна реки Хатанга на Таймыре достали 700 оленьих туш
pixabay.com  /  foxycoxy

Красноярск, 12 августа. В Красноярском крае со дна реки Хатанга на Таймыре подняли 700 трупов оленей. Еще около 500 остаются на мелководной части водоема.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что на берегу Хатанги обнаружено порядка 56 оленьих трупов, двое из которых погибли от огнестрельного ранения. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

По факту массовой гибели рогатых животных прокурорская проверка. Согласно предварительным данным, причиной смерти животных могло стать попадание воды в легкие. Также в ходе проверки будет дана оценка взаимосвязи незаконной охоты и гибели животных. Специалисты проведут исследование на предмет наличия у них опасных болезней.

Представитель прокуратуры обратил внимание на то, что такое количество оленьих трупов может объясняться и тем, что они приплыли с разных мест обитания, так как некоторые останки уже начали разлагаться.

«Где-то пожары в Якутии могли изменить пути миграции животного, произошел такой процесс при их преодолении водного объекта», - добавил сотрудник ведомства.

Напомним, что учет популяции оленей на территории Красноярского края в последний раз проводился только в 2014 году. Эксперты сообщают, что данный вид животных на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.

Популяция дальневосточного аиста почти достигла одной тысячи гнездящихся пар, рассказал директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

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Все новости / Происшествия / Со дна реки Хатанга на Таймыре достали 700 оленьих туш
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