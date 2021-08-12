Суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого

Москва, 12 августа. Лефортовский районный суд Москвы постановил заключить под стражу Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене. Ученый арестован до 9 октября 2021 года.

Об избрании меры пресечения в отношении гендиректора научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем сообщили в пресс-службе суда. На данный момент детали уголовного дела не раскрываются.

Также Александр Куранов является доктором технических наук и профессором кафедры систем и технологий управления СПбПУ. Сегодня сотрудники Федеральной службы безопасности задержали ученого в Москве.