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Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси

  /   Обновлено: 12 августа 2021 16:52
Спорт
Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси
Агентство городских новостей Москва  /  Иванко Игорь

Париж, 12 августа. Португальский форвард Криштиану Роналду может перейти в «Пари Сен-Жермен» вслед за аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Руководство французского «ПСЖ» планирует приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае ухода Килиана Мбаппе. Соответствующую информацию представили журналисты AS. Источник утверждает, что летом следующего года 22-летний нападающий перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Мбаппе в «ПСЖ» заменит Роналду, контракт которого с «Ювентусом» к этому моменту закончится.

На этой неделе парижский клуб объявил о переходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. С 2003 года аргентинский форвард выступал за каталонскую «Барселону». В составе «ПСЖ» Месси будет играть под 30-м номером.

Ранее пресс-служба ФИФА представила обновленный рейтинг. Сборная России по футболу после неудачного выступления на Евро-2020 опустилась на несколько строчек.

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