Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 17:47
17:44
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
17:35
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
17:34
Политика
Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна
17:33
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
17:33
Общество
В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии
17:32
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
17:32
Общество
Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок
17:29
Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
Все новости

Празднование Дня ВКС РФ состоялось на авиабазе Хмеймим

  /   Обновлено: 12 августа 2021 16:56
Армия
Празднование Дня ВКС РФ состоялось на авиабазе Хмеймим
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Хмеймим, 12 августа. Личный состав российской авиабазы Хмеймим на территории Сирийской Арабской Республики торжественно отметил день образования Военно-воздушных сил России.

Церемония началась возложением венков к памятнику российским летчикам, погибшим в Сирии в ходе борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. С приветственным словом к военнослужащим обратился командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии Евгений Никифоров.

«C 2015 года ВКС России совершили более 100 тысяч боевых вылетов в небе Сирии, за каждым из них стоит ваш труд в сложных условиях, сопряженных с риском для жизни», — отметил Никифоров.

День российской боевой авиации отмечается с 1912 года в честь образования первого отдельного воздухоплавательного подразделения в армии императорской России. Ранее сообщалось о проведении крупных учений ВКС РФ на аэродромах Западного военного округа с привлечением более 450 самолетов и вертолетов.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Празднование Дня ВКС РФ состоялось на авиабазе Хмеймим
хмеймим праздник авиация день вкс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru