Празднование Дня ВКС РФ состоялось на авиабазе Хмеймим

Хмеймим, 12 августа. Личный состав российской авиабазы Хмеймим на территории Сирийской Арабской Республики торжественно отметил день образования Военно-воздушных сил России.

Церемония началась возложением венков к памятнику российским летчикам, погибшим в Сирии в ходе борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. С приветственным словом к военнослужащим обратился командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии Евгений Никифоров.

«C 2015 года ВКС России совершили более 100 тысяч боевых вылетов в небе Сирии, за каждым из них стоит ваш труд в сложных условиях, сопряженных с риском для жизни», — отметил Никифоров.

День российской боевой авиации отмечается с 1912 года в честь образования первого отдельного воздухоплавательного подразделения в армии императорской России. Ранее сообщалось о проведении крупных учений ВКС РФ на аэродромах Западного военного округа с привлечением более 450 самолетов и вертолетов.