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Максим Шугалей уверен, что Украина сама создает угрозы своей государственности
Политика
Максим Шугалей уверен, что Украина сама создает угрозы своей государственности
Федеральное агентство новостей  / 

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, находясь с визитом в США, сделал неоднозначное заявление. Суть его сводится к просьбе разместить на территории своей страны зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил США, которые могли бы прикрыть Киев от «российской агрессии». Как относиться к таким высказываниям и о какой агрессии идет речь? В разговоре с ФАН ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отметил, что Украина сама создает для себя угрозы.

«И белорусский, и украинский народ — наши братские народы. Мы никому в обиду их не дадим. Украине никакой угрозы государственности мы не создаем, они ее создают сами», — отмечает собеседник ФАН.

Максим Шугалей уверен, Украина сама создает угрозы своей государственности
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Предложение Резникова довольно скоро получило отклик со стороны администрации Украины. Президент страны Владимир Зеленский поспешил ретироваться и заявил, что всерьез данное заявление рассматривать не стоит, а лишь как некие размышления на тему улучшения безопасности государства.

Однако даже после ответа Зеленского вопросов меньше не стало. Ведь политика Украины, по мнению многих экспертов, как ни крути, оставляет желать лучшего. Кроме того, усугубляют положение попытки переиначить и представить общественности историю в кардинально другом свете, как это происходит, к примеру, в Донбассе. К слову, об этих событиях российские режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум сняли правдивую киноисторию. В числе почетных гостей закрытой премьеры был и Максим Шугалей.

Максим Шугалей уверен, Украина сама создает угрозы своей государственности
Федеральное агентство новостей  / 

«Я вчера был на закрытом просмотре кинофильма «Солнцепек». Думаю, всем надо и в США, и на Украине посмотреть этот фильм. Он ответит на многие вопросы. Фильм создан для тех, у кого еще остались какие-то вопросы и сомнения на тему Украины и ее действий», — заключил Шугалей.

Ранее президент ФЗНЦ заявил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко в отношении Крыма ведет себя не по-мужски. Ведь президент Белоруссии до сих пор не признал полуостров российским.

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Все новости / Политика / Максим Шугалей уверен, что Украина сама создает угрозы своей государственности
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