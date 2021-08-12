В Югре начала работу «Кочующая лаборатория» визуального искусства

В Ханты-Мансийске открылась «Кочующая лаборатория» — творческое объединение людей с разных концов Земли, которые знакомят и знакомятся с разными формами визуального искусства и новыми медиа.

Проект стал победителем грантового конкурса «Родные города», сообщает издание ugra-news. Художники, дизайнеры, модельеры, фотографы, музыканты в поисках новых форм выражения и способов демонстрации своего искусства, а также для обретения творческих замыслов, встретились в самой живописной точке окружной столицы — на лиственничной поляне природного заповедника «Самаровский чугас» и разбили там лагерь.

В течение десяти дней 18 участников лаборатории будут изучать быт, культуру, обычаи и традиции коренных малочисленных народов Севера, побывают на нескольких экскурсиях. Приглашенные эксперты из Великобритании и Германии проведут мастер-классы по современному искусству, а югорские ученые расскажут о природных и этнографических особенностях самобытного региона.

Результатом работы проекта станет мультимедийная выставка, которая пройдет в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Там участники лаборатории представят свои инсталляции, видео и перформансы.