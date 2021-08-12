Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:47
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
20:41
Общество
Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР
20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
20:38
ЦАР
Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»
20:33
Африка
Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
20:30
Общество
Мордовия стала лидером в ПФО по вакцинации против COVID-19
20:29
Африка
Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
20:27
Общество
В Копейске открыли памятник подростку, спасшему тонувших детей ценой своей жизни
Все новости

В Югре начала работу «Кочующая лаборатория» визуального искусства
Общество
В Югре начала работу «Кочующая лаборатория» визуального искусства
pixabay.com  /  12019

В Ханты-Мансийске открылась «Кочующая лаборатория» — творческое объединение людей с разных концов Земли, которые знакомят и знакомятся с разными формами визуального искусства и новыми медиа.

Проект стал победителем грантового конкурса «Родные города», сообщает издание ugra-news. Художники, дизайнеры, модельеры, фотографы, музыканты в поисках новых форм выражения и способов демонстрации своего искусства, а также для обретения творческих замыслов, встретились в самой живописной точке окружной столицы — на лиственничной поляне природного заповедника «Самаровский чугас» и разбили там лагерь.

В течение десяти дней 18 участников лаборатории будут изучать быт, культуру, обычаи и традиции коренных малочисленных народов Севера, побывают на нескольких экскурсиях. Приглашенные эксперты из Великобритании и Германии проведут мастер-классы по современному искусству, а югорские ученые расскажут о природных и этнографических особенностях самобытного региона.

Результатом работы проекта станет мультимедийная выставка, которая пройдет в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Там участники лаборатории представят свои инсталляции, видео и перформансы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Югре начала работу «Кочующая лаборатория» визуального искусства
лаборатория югра искусство медиа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru