Сериалы «Чики», «Псих» и Happy End вошли в программы престижных международных фестивалей

Москва, 12 августа. Российские сериалы из линейки more originals — «Чики», «Псих» и Happy End — будут бороться за звание «Лучшего ТВ-пилота или веб-эпизода» сразу на двух международных кинофестивалях.

На фестивале независимых кино- и видеопроектов Indie Gathering Film Festival, который в этом году пройдет в США, в штате Огайо, все три российских проекта попали в основной конкурс. А один из крупнейших европейских фестивалей Bilbao International Digital Festival SeriesLand включил сериалы «Чики», «Псих» и Happy End в список номинантов на премию «Лучший ТВ-пилот или веб-эпизод».

Сериалы «Чики» о четырех подругах из провинции, которые решают больше не стоять на трассе, а открыть собственный законный бизнес, стал одним из самых популярных российских проектов прошлого года. Так, шоу было отмечено третьей национальной премией в области веб-индустрии. Сериальный дебют Федора Бондарчука «Псих» в конце января стал номинантом на премию «Лучший интернет-сериал». А еще один проект из линейки more originals — Happy End — после выхода первой серии заслужил звание самого откровенного и скандального проекта года.

Отечественные сериалы активно развиваются и покоряют не только российских зрителей. Так, недавно популярная стриминговая платформа Netflix, закупила целый пакет российских проектов, в числе которых «Мажор», «Фарца» и «Троцкий».