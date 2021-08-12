Своя правда: бельгиец снимает кино о жертвах ВСУ, а француз идет добровольцем в ДНР

Не каждый день увидишь бельгийского режиссера, который снимает документальные фильмы о Донбассе, и француза, ставшего добровольцем в ВС ДНР. Но такие люди есть. Несмотря на жесткую антироссийскую пропаганду и в Европе находятся люди, желающие узнать и показать правду широкой публике, а также готовые встать плечом к плечу с защитниками своей земли и мирного населения. Зачем бельгиец тратит свое время и деньги на документальное кино о Донбассе, Южной Осетии и Республике Крым? Могут ли такие фильмы дойти до широкой публики? Почему европейцы отказываются признавать очевидные факты? На эти вопросы ответили кинорежиссер Бенуа Мюш и француз русского происхождения, бывший доброволец ВС ДНР Сергей Мюнье в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ИА «Народные новости».

Режиссер Бенуа Мюш провел неделю в Донецке и его окрестностях. Объектив камеры бельгийца запечатлел сгоревшие до тла дома, разрушенные церкви и многочисленные могилы. Декорациями к его фильму «Последняя осень в Донецке» стали места, которые еще совсем недавно были ареной ожесточенных боев: Саур-Могила и аэропорт Донецка. Актерами в нем выступили военнослужащие ДНР и мирные жители, которые переживают все ужасы войны: бомбежки и смерть близких.

Этот фильм-правда у режиссера не единственный. В прицел его камеры попали также Южная Осетия и Крым. События, люди, последствия в этих картинах разные, но цель одна — показать реальность и устами людей, которым довелось пережить ужасы войны, донести правду. Правду о том, что они были вынуждены встать на защиту своей семьи и Родины, а также о зверствах и убийствах, которые чинили американские инструкторы в Южной Осетии и украинские националисты в Донбассе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Мюш, у европейцев такие фильмы не вызывают интереса из-за агрессивной антироссийской пропаганды. Но даже когда фильм удавалось показать друзьям или знакомым, они реагировали весьма сдержанно, признался режиссер. Ведь признавать российскую сторону правой — это так не по-европейски.

«Они сказали, хорошо, что я сделал эти фильмы. Но они не могут поделиться этим видео, например, через Facebook, потому что боятся получить стикер «русская пропаганда». Это очень неудобная отметка для европейцев, поэтому они не хотят признавать правду», — сказал режиссер.

Мюш отметил, что европейцы в целом не очень интересуются происходящим на Украине — «они видят только себя». Но даже те, кто интересуется, черпают сведения из официальных СМИ, которые не предоставляют альтернативной точки зрения.

Сергей Мюнье добавил, что еще в 2014 году во Франции было много различных ассоциаций и групп по поддержке Донбасса. В это время там устраивали различные выставки, организовывали конференции и развивали различные проекты, чтобы привлечь внимание общественности к трагедии, развернувшейся на востоке Украины. Но время идет, у французов появляются свои проблемы и заботы, поэтому сейчас там про Украину все забыли.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Европейцы не признают и то, что на Украине сейчас заправляет режим откровенно нацистского толка. Они просто не хотят этого видеть, признал Мюнье.

«Это типичная западная шизофрения. У нас есть своя пропаганда и то, что ей не соответствует, — не существует. Ведь во Франции за один плакат можно попасть в тюрьму. Однако если люди, неважно какие, соответствуют планам Запада, то они уже демократы», — сказал он.

Относительно российских фильмов Мюнье подчеркнул, что документальное и авторское российское кино донести до широкой публики в Европе невозможно. А если картина пророссийская, то ни один кинофестиваль на Западе ее не примет. Однако снимать такое кино все равно надо, уверен он. Это важно для истории в целом, ведь сейчас события так или иначе искажаются.