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Катар назначил посла в Саудовской Аравии после четырехлетнего разрыва дипотношений
Ближний Восток
Катар назначил посла в Саудовской Аравии после четырехлетнего разрыва дипотношений
Global Look Press  /  x99/ZUMAPRESS.com

Доха, 12 августа. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назначил первого посла в Саудовской Аравии после четырехлетнего разрыва отношений между двумя странами. Им стал Бандар Мухаммад Абдулла аль-Аттия, ранее возглавлявший дипломатическое представительство в Кувейте.

Назначение является очередным шагом по нормализации связей между Дохой и Эр-Риядом, которые резко ухудшились в 2017 году. Тогда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Мальдивы, а впоследствии Мавритания и Коморские острова объявили о блокаде Катара, обвинив его в сотрудничестве с Ираном и поддержке террористических организаций, таких как «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (все они запрещены на территории РФ). Страны ввели торговое и туристическое эмбарго, полностью перекрыв сухопутное, морское и воздушное сообщение с этом государством, которое, не имея развитого сельского хозяйства, импортировало 80% продуктов питания через саудовскую территорию.

Для снятия блокады Катару был выдвинут список требований, включавший закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение связей с Ираном и военного сотрудничества с Турцией, но Доха отклонила данные условия.

В январе 2021 г. члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива под влиянием США объявили об открытии границ с Катаром. Эр-Рияд и Каир первыми возобновили дипломатические отношения с Дохой. Все участники бойкота, кроме Бахрейна, восстановили туристические связи. В конце июля Катар назначил посла в Египте после аналогичного шага с его стороны месяцем ранее.

Эр-Рияд нуждается в партнерстве с Дохой из-за ее богатых месторождений природного газа, а также значительной прибыли, получаемой от экспорта и инвестиций в соседнюю страну. Помимо этого, оба государства являются военными союзниками США, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества между всеми дружественными им странами в Персидском заливе, недалеко от Ирана.

В настоящее время в Катаре находится крупнейшая в регионе американская военная база США Эль-Удейд, которая активно используется Вашингтоном в операциях против террористов в странах Ближнего Востока. Также на ней были размещены стратегические бомбардировщики в период резкого обострения отношений Соединенных Штатов с Ираном в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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