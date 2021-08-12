Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 17:46
17:44
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
17:35
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
17:34
Политика
Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна
17:33
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
17:33
Общество
В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии
17:32
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
17:32
Общество
Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок
17:29
Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
Все новости

Том Харди обдумывает третью часть «Венома» с участием Человека-паука
Общество
Том Харди обдумывает третью часть «Венома» с участием Человека-паука
Global Look Press  /  Dave Starbuck/imago stock&people

Лос-Анджелес, 12 августа. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию «Оскар» Том Харди рассчитывает, что «Веном» станет триквелом. Продолжение франшизы будет зависеть от успеха второй части.

Том Харди в первом фильме сыграл главную роль, а также выступил в качестве продюсера. Во время работы над второй частью, которая выйдет в широкий прокат уже этой осенью, он присоединился к команде сценаристов. Несмотря на то что релиз еще не состоялся, актер задумался о продолжении цикла. По словам Харди, сама история требует триквела, однако продюсеры не примут решения о создании еще одного фильма до выхода «Венома-2» в прокат.

«Я уже думаю над третьим фильмом, потому что, на мой взгляд, его сценарий нужно писать одновременно [со сценарием второй части]. Пока второй фильм не добьется успеха, триквел не одобрят, но студия очень, очень довольна сиквелом», — подчеркнул Харди в интервью Esquire.

Актер планирует в третьей части столкнуть Венома с Человеком-пауком. По его словам, будет большим упущением не попытаться установить хоть какую-то связь между франшизами. Однако, как отметил Том Харди, подобные планы воплотятся только в случае успешных переговоров студий Sony Pictures («Веном») и Marvel («Человек-паук»).

Фильм «Веном: Да будет Карнаж» выйдет в прокат этой осенью. Вторая часть получила возрастной рейтинг R. Судя по трейлеру, в картине большое количество сцен сексуального характера и насилия, не предназначенных для детских глаз.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Том Харди обдумывает третью часть «Венома» с участием Человека-паука
кино фильмы человек-паук том харди веном
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru