Том Харди обдумывает третью часть «Венома» с участием Человека-паука

Лос-Анджелес, 12 августа. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию «Оскар» Том Харди рассчитывает, что «Веном» станет триквелом. Продолжение франшизы будет зависеть от успеха второй части.

Том Харди в первом фильме сыграл главную роль, а также выступил в качестве продюсера. Во время работы над второй частью, которая выйдет в широкий прокат уже этой осенью, он присоединился к команде сценаристов. Несмотря на то что релиз еще не состоялся, актер задумался о продолжении цикла. По словам Харди, сама история требует триквела, однако продюсеры не примут решения о создании еще одного фильма до выхода «Венома-2» в прокат.

«Я уже думаю над третьим фильмом, потому что, на мой взгляд, его сценарий нужно писать одновременно [со сценарием второй части]. Пока второй фильм не добьется успеха, триквел не одобрят, но студия очень, очень довольна сиквелом», — подчеркнул Харди в интервью Esquire.

Актер планирует в третьей части столкнуть Венома с Человеком-пауком. По его словам, будет большим упущением не попытаться установить хоть какую-то связь между франшизами. Однако, как отметил Том Харди, подобные планы воплотятся только в случае успешных переговоров студий Sony Pictures («Веном») и Marvel («Человек-паук»).

Фильм «Веном: Да будет Карнаж» выйдет в прокат этой осенью. Вторая часть получила возрастной рейтинг R. Судя по трейлеру, в картине большое количество сцен сексуального характера и насилия, не предназначенных для детских глаз.