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Ученый предложил новый способ лечения больных коронавирусом

  /   Обновлено: 12 августа 2021 16:34
Общество
Ученый предложил новый способ лечения больных коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 12 августа. Новый способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией предложил академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

Медик предложил лечить пациентов при помощи газовой терапии. Данный способ, по его словам, значительно снижает возможность распространения вируса в организме человека. Предлагаемый им метод лечения связан с термическим гелием, который более безопасный.

«Кислород — это хорошее лекарство, но дорогое, и передозировать его нельзя. Это приведет к токсическим эффектам. Чтобы этого не было, используется его комбинация с термическим гелием», — цитируют его «Известия».

Данная терапия, по его словам, эффективна для любых штаммов коронавируса. Сейчас таким способом лечат больных в Институте имени Склифосовского.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что мутации коронавируса будут проходить постоянно. Людям придется существовать с COVID-19 все оставшееся время.

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