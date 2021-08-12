Попасть в ЕС и сохранить российские «пряники»: зачем Молдавии «режим раннего Ющенко»

К встрече заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и президента Республики Молдова Майи Санду было приковано особое внимание. Санду известна своим прозападным курсом и желанием затащить республику в состав ЕС, но якорем повисла проблема Приднестровья. К тому же между Молдавией и Россией есть тесные экономические связи, которые Санду обрывать явно не с руки. Что обсуждали представители двух государств? Удастся ли выстроить конструктивный диалог между странами? Можно ли верить обещаниям Санду «защитить права жителей Приднестровья»? На эти и другие вопросы ответил эксперт института стран СНГ Иван Скориков в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Россия основывается на политической реальности в регионе. Поскольку Санду не просто президент, она фактически владелец Молдавии, а Приднестровье находится в блокаде и со стороны Республики Молдова, и со стороны недружественной Украины, России надо было прояснить ситуацию относительно дальнейших планов молдавских властей.

«В данном случае Козак приехал прощупать почву на адекватность режима Санду. Он привез с собой не просто дежурные слова одобрения, а портфель с пряниками. Это обсуждение скидки на газ, взаимной торговли товарами, прежде всего сельхозпродукции, и, конечно, вопрос диаспоры граждан республики в России. И обсуждался вопрос урегулирования ситуации в Приднестровье», — прокомментировал эксперт.

Скориков отметил, что спикеры Санду ранее «разогревали» тему, говоря, что новый президент поднимет вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Однако, подводя итоги встречи с Козаком, Санду не упомянула эту тему вообще. Дмитрий Козак в свою очередь тоже сохранил молчание.

«По Приднестровью мы услышали два сигнала. Первый и в патриотической среде России, и в Приднестровье вызвал негодование. Козак заявил, что приднестровский конфликт, его урегулирование — это внутреннее дело Кишинева и Тирасполя. Сейчас это покоробило многих. С другой стороны — Козак озвучил, со слов Санду, что блокады не будет. То есть определенная договоренность достигнута. И важное уточнение: когда Козака спросили про встречу Санду с Путиным, к которой президент Молдавии выражает готовность, он четко обозначил — мы привезли пряники, готовы к взаимодействию, но будем смотреть на ваше поведение. Если обозначенные рамки будут соблюдены, то встречу можно готовить», — пояснил Скориков.

Федеральное агентство новостей / Антон Волошин

По мнению эксперта, Санду сейчас находится в «режиме раннего Ющенко». Ведь очевидно, что она России не друг, но попытаться сотрудничать можно. Первой проверкой на адекватность режима Санду и ее умения держать слово станет «Крымская платформа», инициированная Украиной. От того, посетит Санду этот «украинский шабаш врагов России» или нет, будет зависеть многое.

«Санду хочет идти в Румынию и ЕС, однако не только за их счет, но и за счет России. <…> У президента Молдавии сейчас нет никаких проблем, чтобы начать антироссийский курс. И если судить по ее заявлениям, то она явно показывает готовность. Это проявилось в батумском заявлении ассоциированного трио европейских неудачников — Грузии, Молдавии и Украины. Фактически это антироссийский блок, санитарная зона вокруг России, и там она заявляла о приверженности принципам двух стран — Грузии и Украины, которые враждебны нашей стране», — сказал Скориков.

Он подчеркнул, что у Молдавии шансы вступить в ЕС выше, чем у Грузии и Украины. Несмотря на то что неразрешенные конфликты есть во всех трех государствах, Республика Молдова выглядит для ЕС гораздо привлекательнее, поскольку из-за своих маленьких размеров вложений потребует небольших. А европейцы всегда умели считать деньги. В Украину же вкладывать средства никто не собирается, ее используют как ресурсную базу и полигон против России. Этого Западу достаточно. А Грузия слишком далеко от Европы, и попытки устроить там военную конфронтацию уже были.

«Войти в ЕС через Румынию — это мечта нынешней власти Молдавии и ультрапатриотов в Румынии. Поэтому сейчас будет проводиться подготовка к вхождению в Румынию. Неслучайно под шумок встречи Козака и Санду из Бухареста пришли новости, что молдавские и румынские аттестаты, дипломы будут взаимно принимать. Это значит, молдавские школьники, студенты, ученые приедут в более богатую Румынию и будут там уже воспитываться в прорумынской среде. Они будут там заквашены настоящими прозападными унионистами, а потом отслужат родине на очередных выборах», — объяснил ситуацию эксперт.

Уже сейчас, по словам Скорикова, идет формирование общественного мнения о том, что между румынами и молдаванами вообще нет никакой разницы. А прозападные политологи утверждают, что больше половины населения Молдавии выступает за вступление в ЕС. Несмотря на это, русский язык по-прежнему остается популярным в республике. Плюс остается под вопросом ситуация в Приднестровье. Поэтому Скориков убежден, что сначала власти будут пытаться сформировать общественное мнение, а потом уже начнут решать приднестровскую проблему, возможно, даже с помощью цветной революции.