На Холмском перевале молодой медведь устроил игры

Пассажиры автобуса сняли видеоролик, в котором медведь радостно и задорно убегает от транспорта, но при этом, мешая другим участникам движения. Подробнее в материале издания «Сахалин и Курилы».

Через некоторое время наигравшийся медведь убежал с проезжей части и спустился вниз по сопке.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщили, что холмским лесничим известно о данном происшествии и ситуацию они держат на контроле.

«В районе Холмского перевала появление медведя фиксируется не первый раз. В настоящее время угрозы животное не представляет. Если проезжающие на автомобилях граждане не будут прикармливать медведя, то он может там больше не появиться. В противном случае при потере страха перед человеком лесничество будет вынуждено принимать меры по отстрелу хищника», — прокомментировал РИА «Сахалин-Курилы» заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

Ранее крупный медведь напал на жителя Сахалина, который в это время находился в своем автомобиле. Хищник помял кузов машины и разбил одно из стекол.