Онищенко о либеральных «голосах», критикующих Памфилову и выборы: «Мы их избаловали!»

Депутат Госдумы, известный российский политик Геннадий Онищенко поддержал заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о неприемлемости использования темы видеотрансляций на выборах для политического пиара. На заседании Центральной избирательной комиссии России, которое состоялось 12 августа, Памфилова раскритиковала тех, кто спекулирует на вопросе видеонаблюдения на выборах. Глава ЦИК заявила, что никаких непредусмотренных законом ограничений для наблюдателей нет. Она также рассказала о своих подозрениях, что те, кто пиарится на этой теме, вынашивают планы распространять фейки и «лепить нечто из ничего».

«Истерить [на тему якобы ограничений для наблюдения за выборами] могут те, кто был намерен производить очередные фейки: лепить, делать из ничего нечто. Есть такой богатый опыт», — предупредила Памфилова.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Комментируя заявление главы ЦИК, известный российский политик Геннадий Онищенко обратил внимание на слова Памфиловой, что все эти истерики «ориентированы на страны Запада», но именно в западных странах круглосуточных видеотрансляций с избирательных участков нет и никогда не было.

«Ну с нашими-то [либеральными сторонниками Запада] понятно, они за сто долларов что угодно скажут. А по поводу зарубежных «голосов» я скажу так: мы их избаловали! Ни в одной стране нет такого, чтобы во время выборов велось тотальное видеонаблюдение. А для наших либерализованных радетелей за чистоту выборов даже целый центр создали в Москве, где они могут заглянуть в каждую [установленную на избирательном участке] видеокамеру и смотреть туда хоть 24 часа в сутки плюс еще один час!»

Трехдневное общедоступное видеонаблюдение через интернет за выборами не только является ненужной нагрузкой на бюджет, но и просто опасно из-за возможных атак хакеров, предупредил Онищенко.

«Нечего разбазаривать государственные средства на чьи-то прихоти! Все это негодование в адрес ЦИК действительно больше похоже на истерику. Повторю: мы сами виноваты — разбаловали наших критиков! Есть установленный порядок, его надо соблюдать. А то еще кто-то потребует по две камеры повсюду установить — сверху и снизу, что ли? А Элле Александровне [Памфиловой] дам совет: не надо оправдываться, нужно быть жестче», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Правила видеонаблюдения за голосованием в сентябре 2021 года Центризбирком утвердил на своем заседании 14 июля. На время выборов планируется оборудовать видеокамерами около 50 тысяч избирательных участков по всей стране, также утвержден порядок доступа к видеотрансляции. Однако эти правила не устроили общественное движение «Голос», которое при поддержке Запада не впервые пытается вмешиваться в выборную кампанию в России. Представители движения обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть круглосуточные видеотрансляции со всех избирательных участков, к которым имел бы доступ любой желающий.

Выборы в России в 2021 году из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября включительно. 19 сентября — единый день голосования. В дни, отведенные для голосования, пройдут выборы депутатов Госдумы, а также представителей других органов законодательной и исполнительной власти РФ.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» создано в 2013 году без образования юридического лица. Движение создали активисты из ликвидированной ранее ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос».

Ассоциация «Голос» была создана в 2000 году, в 2015-м попала в реестр иностранных агентов и через год была ликвидирована решением Пресненского районного суда Москвы. Нынешний «Голос» формально не имеет отношения к ликвидированной ассоциации с таким же названием.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик поддержал Эллу Памфилову в вопросе организации видеотрансляций на выборах.