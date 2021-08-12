Из бюджета Чукотки выделят средства на авиадоставку продуктов в удаленные районы

По решению губернатора Романа Копина до навигации должны быть снижены цены на яйца и некоторые виды овощей и фруктов.

В Билибинский район до октября самолетами завезут порядка 18 тонн свежих продуктов. 50% транспортных расходов на доставку возместят из бюджета. С прошлого года авиадоставка продуктов питания с коротким сроком хранения до завоза продуктов в навигационной период субсидируется в Чукотском районе, городских округах Певек и Провиденский. Подробнее в материале издания «Госновости».

«Правительство округа поддерживает нас в этом вопросе каждый год, но до принятого накануне решения субсидировались расходы только на продукты, которые доставляли к нам морским транспортом. Теперь, по аналогичной схеме, будут снижены расходы на доставку авиатранспортом. В этом списке 12 наименований, и жители уже в начале следующей недели увидят их на прилавках магазинов», – отмечает глава Билибинского района Евгений Сафонов.

За три месяца будет выполнено девять «продуктовых» авиарейсов. Один самолет сможет доставить до двух тонн овощей, фруктов и яиц. Продукты доставят в город Билибино, а затем распределят по селам Кепервеем, Анюйск, Илирней, Островное и Омолон. Рейсы будут выполняться три раза в месяц.

Финансовая поддержка позволит субсидировать транспортные расходы на авиадоставку скоропортящейся продукции, в результате стоимость свежих овощей и фруктов снизится в среднем на 35% и будет единой во всех населенных пунктах муниципалитета.

В этом году объем финансирования на обеспечение жителей отдалённых населенных пунктов Чукотки перечнем социально значимыми продуктами питания составит около 770 млн рублей. Выполнить обязательства по завозу в полном объеме и расширить перечень социально значимых продуктов с 25 до 34 позиций позволила, в том числе и выделенная в июле дотация из федерального бюджета.