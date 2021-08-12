Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 19:15
19:15
Происшествия
В Канаде облили краской памятник коллаборанту Шухевичу
19:13
Общество
Фильм Вассербаума и Бриуса «Солнцепек» вышел в прокат в Новосибирске
19:13
Армия
Отряды талибов заняли афганский город Герат
19:12
Происшествия
Жданову и Волкову заочно предъявили обвинение в посягательстве на права граждан
19:11
Ливия
Турция развернула военный пункт на ливийско-тунисской границе
19:10
Происшествия
Заключенный в Курганской области убил сотрудника колонии
19:08
Экономика
Глава «Профессионалов алкогольного рынка» поддержал онлайн-продажу спиртного
19:06
Судан
Судан увеличит добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки
19:04
Происшествия
Женщина оказалась в больнице после наезда водителя на остановку в Москве
19:03
Общество
В горизбиркоме Петербурга озвучили позицию по недопуску «Родины» к участию в выборах
Все новости

Не вижу причин для отказа: Бережная отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС
Общество
Не вижу причин для отказа: Бережная отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Певица, солистка группы «Блестящие» Марина Бережная прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка считает, что если у певицы есть действительно нужная и важная программа, если у нее есть мысли и идеи, то ей обязательно стоит проявить себя в политике.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина». По версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки якобы превышен допустимый процент брака в собранных подписях. Такое решение было принято несмотря на то, что инициативу «Ленинградская надбавка», которую выдвинула артистка, поддержали 100 тысяч петербуржцев.

«Я с Татьяной встречалась только на сцене, особо близко с ней не знакома, но могу сказать, что она очень приятный человек. Что касается ее пути в политике, то у каждого артиста есть своя зона интересов, есть те проблемы, которые задевают лично их, поэтому, если человек действительно в этом что-то понимает, у него заточено на это мышление, то почему ему нельзя в политику? Если есть предназначение, то почему бы не стать депутатом? Не вижу причин запрещать и не пускать», — поделилась мнением с ФАН Марина Бережная.

Ранее певица и актриса Полина Ростова в беседе с ФАН удивилась, почему Татьяну Буланову не допустили к участию в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Артистка уверена, что как раз такие честные и достойные люди, как Буланова, должны быть в политике.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Не вижу причин для отказа: Бережная отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС
петербург татьяна буланова выборы в петербурге
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru