Не вижу причин для отказа: Бережная отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС

Певица, солистка группы «Блестящие» Марина Бережная прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка считает, что если у певицы есть действительно нужная и важная программа, если у нее есть мысли и идеи, то ей обязательно стоит проявить себя в политике.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина». По версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки якобы превышен допустимый процент брака в собранных подписях. Такое решение было принято несмотря на то, что инициативу «Ленинградская надбавка», которую выдвинула артистка, поддержали 100 тысяч петербуржцев.

«Я с Татьяной встречалась только на сцене, особо близко с ней не знакома, но могу сказать, что она очень приятный человек. Что касается ее пути в политике, то у каждого артиста есть своя зона интересов, есть те проблемы, которые задевают лично их, поэтому, если человек действительно в этом что-то понимает, у него заточено на это мышление, то почему ему нельзя в политику? Если есть предназначение, то почему бы не стать депутатом? Не вижу причин запрещать и не пускать», — поделилась мнением с ФАН Марина Бережная.

Ранее певица и актриса Полина Ростова в беседе с ФАН удивилась, почему Татьяну Буланову не допустили к участию в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Артистка уверена, что как раз такие честные и достойные люди, как Буланова, должны быть в политике.