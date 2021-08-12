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В музее Алтайского края проводится выставка художников ленинградской школы
Общество
В музее Алтайского края проводится выставка художников ленинградской школы
Фото из личного архива Наиля Сагирова  /  Даниил Абрамов

Выставка «Евсей Моисеенко и художники ленинградской школы» посвящена 105-й годовщине со дня рождения одного из величайших мастеров изобразительного искусства ХХ века. В экспозиции выставки представлено 29 живописных произведений и 7 скульптурных работ художников прославленной ленинградской школы — Юрия Непринцева, Андрея Мыльникова, Бориса Угарова, Вячеслава Загонека и других, сообщает Алтайская правда.

В творчестве Моисеенко основными были темы революции и гражданской войны. Он создал яркие поэтические образы, пронизанные философскими размышлениями на фоне той грозовой эпохи. Этапным произведением художника стала картина «Красные пришли», замысел которой он вынашивал целых пять лет.

Творчество Моисеенко очень многогранно. Ему были подвластны буквально любые стили и направления живописи. Он писал замечательно тонкие и лиричные пейзажи («Ленинградский дворик»), удивительные натюрморты («Натюрморт с бегонией»). В своем творчестве он оставался, прежде всего, художником, Мастером, над работами которого не властно время.

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выставка художник искусство живопись
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