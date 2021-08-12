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Угрожавший убить свою дочь житель Коврово оказался учителем литературы
Происшествия
Угрожавший убить свою дочь житель Коврово оказался учителем литературы
shutterstock.com  /  diy13

Калининград, 12 августа. Учитель русского языка и литературы в пьяном угаре напал с ножом и топором на жену, находящуюся на 9-м месяце беременности, а также угрожал убить свою двухлетнюю дочь. Как стало известно ФАН, после задержания подозреваемый не смог пояснить мотивы своего поступка.

В дежурную часть ОМВД по Зеленоградскому району 12 августа в 01:40 минут по местному времени поступило сообщение, что в поселке Коврово в доме на улице Монетной мужчина угрожает убить свою двухлетнюю дочь. Заявители уточнили, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, а вслед за ними — и бойцы отряда «Викинг» Росгвардии. Они обезвредили злоумышленника.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего». В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения с ножом и топором в руках напал на свою 27-летнюю супругу, которая находится на девятом месяце беременности.

«Женщина получила резанные раны и сумела вырваться из рук мужа. Она выбежала на улицу и стала выкрикивать призывы о помощи», — пояснил источник.

На выручку пришли соседи по дому. Они сообщили о происшествии силовикам.

«Подозреваемый является учителем по русскому языку и литературе. Он раньше работал в местной школе, но некоторое время назад его уволили. Нам необходимо определенное время, чтобы выяснить причины расставания администрации школы с педагогом», — дополнил источник.

По словам силовиков, во время инцидента двое малолетних детей, которых подозреваемый усыновил, спали на втором этаже дома. Девочку же — совместного с потерпевшей ребенка — мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить.

«Переговоры с неадекватным человеком шли несколько часов. Часть спецназовцев после принятия решения о штурме стала отвлекать внимание подозреваемого. Другая часть через открытую дверь проникла на первый этаж и обезвредила злодея. После задержания он не смог внятно объяснить причины своего поступка», — резюмировал источник.

Отца троих детей скорее всего поместят в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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