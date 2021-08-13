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Совсем не по-мужски: Максим Шугалей оценил позицию Лукашенко в отношении Крыма
Общество
Совсем не по-мужски: Максим Шугалей оценил позицию Лукашенко в отношении Крыма
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российской территорией. Бытует мнение, что глава республики в этом плане ищет выгоду. Однако для многих такая позиция совершенно непонятна. Так, ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), кандидат в депутаты ЗакС Санкт-Петербурга Максим Шугалей считает, что Лукашенко в отношении Крыма ведет себя не по-мужски. Об этом он заявил в разговоре с ФАН.

По мнению ученого, действия белорусского лидера как минимум не отвечают порядочности.

«Мы все понимаем, насколько мы близки друг к другу — белорусский и русский народы. Наш президент неоднократно высказывался в поддержку Белоруссии и белорусского народа. Позиция Лукашенко — усидеть на двух стульях одновременно — не совсем красивая. Это не по-мужски», — говорит собеседник ФАН.

Совсем не по-мужски: Максим Шугалей оценил позицию Лукашенко в отношении Крыма
Федеральное агентство новостей  / 

Иными словами, Шугалей полагает, что глава Белоруссии рассчитывает на то, что ему удастся вести политические игры, умело балансируя между Россией и Западом. По мнению Лукашенко, это принесет ему ряд выгод.

Однако, как отметил социолог, ни позиция Лукашенко, ни позиция других государств по крымскому вопросу Россию волновать не должны.

«Нам плевать. Нужно делать то, что выгодно нашей России. К большому счастью, мы это делаем, учитывая глобальную справедливость. Мы не ведем запрещенных действий. То, что делаем, вызывает в первую очередь гордость. Я не вижу никакой надобности обращать внимание на чье-то мнение, тем более людей, которые полностью запятнали себя, дискредитировали какими-то фейками в отношении РФ. Веры им все равно нет, ничего не случится, если они поддержат или не поддержат нас», — заключил Шугалей.

Ранее президент ФЗНЦ прокомментировал новое расследование BBC о Ливии. Социолог раскритиковал российские масс-медиа, которые подхватили и распространяют «дешевую подделку американских спецслужб».

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россия белоруссия лукашенко крым шугалей
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