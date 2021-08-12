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Служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку

  /   Обновлено: 12 августа 2021 16:07
Общество
Служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку
pexels.com

Белгород, 12 августа. В Белгородской области служебная овчарка помогла полицейским найти пропавшую без вести 93-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Согласно оперативным данным, пожилая жительница села Садки Красногвардейского района не появлялась дома в течение трех дней, после чего родственники забили тревогу и обратились в полицию. Пенсионерку безуспешно искали по всему поселению.

На следующих день территория поисков была расширена. К работе подключились волонтеры, местные жители, лесники и кинологи. Бабушку нашли полицейский и его напарник — бельгийская овчарка Атос. Служебный пес специализируется на человеческих запахах, поэтому он оперативно взял след и уверенно повел поисковую группу.

Пенсионерку нашли лежащей в овраге, который находится в километре от ее дома. По словам женщины, из-за плохого зрения она случайно ушла в сторону леса и заблудилась. Сотрудники полиции оказали ей первую помощь и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

Служебная собака Есения помогла петербургским полицейским задержать подозреваемого в изнасиловании.

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