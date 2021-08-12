Ростовским полицейским запретили использовать красивые автономера

Ростов-на-Дону, 12 августа. Полицейским Ростова запретили использовать красивые автономера, как на личных, так и на служебных автомобилях. ФАН узнал информацию из письма начальника главного управления МВД по Ростовской области Олега Агаркова, которое оказалось в распоряжении корреспондента.

Главной темой обращения начальства стала защита сотрудников органов внутренних дел от возможных фактов дискредитации в связи с участившимися случаями распространения в СМИ несоответствующих действительности сведений негативного характера в отношении представителей власти.

«Необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на исключение фактов использования сотрудниками органов и подразделений ГУ МВД по Ростовской области, личных и служебных транспортных средств, с присвоенными на них государственными регистрационными знаками, привлекающими внимание», — говорится в документе.

Как отмечают источники ФАН в силовых структурах региона, вопрос об использовании красивых автономеров не раз поднимался на планерках. Сейчас руководитель ведомства обозначил сроки замены уже установленных номеров до 4 сентября текущего года.

Ранее ФАН рассказывал, как автоинспекторы ГИБДД Ростовской области помогли пассажирам автобуса Псков — Геленджик на ночной трассе. Автобус остановился в Миллеровском районе по дороге на черноморское побережье из-за поломки.