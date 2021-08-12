Азаров назвал День независимости Украины символом потери здравого смысла

Украина свой День независимости должна не праздновать, а отмечать как траурную дату, символизирующую потерю здравого смысла. Такое мнение в интервью ФАН высказали бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров и политолог Игорь Друзь.

Напомним, 24 августа Украина будет праздновать 30 лет «независимости». В 1991 году идеологи нового государства заявили, что украинцы «сбросили ярмо СССР», а первый президент Леонид Кравчук пообещал сделать за пять лет из «незалежной» «вторую Францию».

Азаров уверен, что праздновать украинцам в этот день абсолютно нечего: скорее, это повод грустить.

«Прежде всего дата 24 августа, которую будет отмечать официальный Киев, символизирует для Украины потерю здравого смысла, — считает политик. — Надо же было умудриться так разрушить экономику! Кабинет Зеленского создал условия, при которых страна удерживает первое место в мире по смертности. Украина стала самой нищей страной в Европе. По данным ООН, 9,8 млн человек у нас голодают. Это и есть «достижения» Украины. Сегодня там называют ложь — правдой, рабство — свободой, незнание — силой».

Экс-премьер-министр выдвинул версию, что на официальном торжестве в Киеве 24 августа во всех бедах Украины виновной объявят Россию. На фоне осуждения «страны-агрессора» правители «незалежной» расскажут про несуществующие «успехи» и «большие стройки», а также про «сильнейшую в мире украинскую армию». И в целом, собеседник ФАН считает, что на Украине на самом деле будут праздновать «день независимости от разума».

О том, что эта страна деградирует, свидетельствуют многие факты, обратил внимание политолог Игорь Друзь.

«Украина 30 лет назад была одной из самых экономически развитых территорий СССР. В республике были мощное сельское хозяйство и промышленность. Работали металлургические комбинаты, машиностроительные и авиационные заводы, фабрики выпускали бытовую технику, в большом объеме производились качественные продукты питания», — напомнил общественный деятель.

Сегодня же Украина — единственная республика, которая умудрилась не только остановить свое развитие, но и ухудшить положение дел, заметил эксперт.

«После распада СССР всем было тяжело. Разумеется, если бы страна оставалась единой, развитие входивших в него республик шло бы быстрее, — считает Друзь. — Но даже республики Средней Азии, наиболее слабые из всех, выбрались из ямы, в которую попали, пережив распад СССР. Увы, этого нельзя сказать про Украину. Она обнищала».

Новостное агентство «Харьков». /

Аналитик обратил внимание, что за годы «независимости» Украина потеряла часть территории, и одновременно в стране катастрофически снижается численность населения.

«В стране в 1991 году было около 52 миллионов человек, а сейчас, по самым оптимистическим, то есть завышенным данным — около 45 миллионов. Даже лидер украинских униатов националист Святослав Шевчук считает, что реально на Украине сейчас проживает чуть более 30 миллионов, — отметил собеседник ФАН. — Некоторые эксперты настаивают на цифре 25 миллионов. Катастрофически упала рождаемость, развал медицины и война в Донбассе уносят жизни украинцев, страна вымирает. Те, кто могут, уезжают оттуда в поисках лучшей доли».

Также за последние годы на Украине образовалась псевдоцерковь под названием «ПЦУ», которая увела людей в раскол, констатировал Друзь.

«Достаточно знать, что глава ПЦУ поддерживает легализацию марихуаны, а лидеры униатов призывают принять гей-парады как «нормальное» явление современной жизни. Украина деградировала как в духовном, так и в культурном и социальном планах», — подчеркнул аналитик.

Говорить о «независимости» Украины как государства в политическом плане также нелепо, продолжил он.

«Даже украинские политики признают, что страна находится под внешним управлением. Депутат Верховной рады Андрей Деркач представил общественности доказательства, что все важные вопросы в области внутренней и внешней политики Украины решаются правительством США», — пояснил Игорь Друзь.

Исходя из этого День независимости Украины в действительности должен отмечаться не как праздник, а как траурная дата, констатировал эксперт. Ведь так называемая «самостийность» принесла столько бед народу Украины, что придумать что-то худшее трудно.