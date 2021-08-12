Американские ученые выяснили, что кошки не любят напрягаться для получения еды

Сакраменто, 12 августа. Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что кошки ради получения пищи не любят напрягаться.

Эксперты проанализировали поведение 17 котов. Им предлагали получить лакомство за решение головоломки или взять еду с подноса, который находился в свободном доступе. Коты при соответствующем выборе отказывались выполнять простые действия и отдавали предпочтение легкодоступной пище. При этом многие животные, такие как волки, грызуны, приматы, птицы и даже жирафы, были заинтересованы в решении задач, чтобы получить лакомство, передает кошачий психолог Микель Дельгадо.

Международный день кошек отмечался 8 августа. Не секрет, что именно усатые — самые распространенные домашние животные в мире. Все это время они отлично справлялись с истреблением грызунов, лечением некоторых человеческих заболеваний и даже продлением жизни хозяина.