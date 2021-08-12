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Средняя максимальная ставка по депозитам в России достигла 5,75%
Экономика
Средняя максимальная ставка по депозитам в России достигла 5,75%
pixabay.com  /  krzysztof-m

Москва, 12 августа. Крупнейшие российские банки поднимают ставки по вкладам, следуя за ключевой ставкой Банка России. Об этом идет речь в сообщении Центробанка РФ.

По итогам первой декады августа средняя максимальная ставка выросла с 5,55% до 5,75%. Как отметили в ЦБ, показатель стал максимальным с третьей декады января 2020 года. Минимум был зафиксирован в начале октября прошлого года, когда доходность по банковским вкладам находилась на отметке 4,33%.

Совет директоров ЦБ РФ в июле 2021 года принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых. По состоянию на июль инфляция в России составляет 6,5%.

ЦБ ранее озвучил объем задолженности россиян перед банками. По данным регулятора, с начала 2021 года этот показатель увеличился на 2,3 трлн рублей.

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