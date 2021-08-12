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Житель Белореченска зарезал приятеля на кладбище

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:59
Происшествия
Житель Белореченска зарезал приятеля на кладбище
pixabay.com

Краснодар, 12 августа. Злоумышленник поссорился с приятелем и во время размолвки смертельно ранил его.

Мужчина из Белореченска обвиняется в жестокой расправе над знакомым, об этом ФАН сообщил источник СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По данным следствия, 66-летний местный житель убил 53-летнего знакомого.

Злоумышленник приехал на городское кладбище, где в одном из цехов встретил своего знакомого. Фигурант дела сообщил, что приятель стал оскорблять его, между ними возникла ссора. Пришедший мужчина выхватил нож и нанес оппоненту не менее шести ударов в туловище. Пострадавший смог самостоятельно обратиться за помощью. Раненого доставили в лечебное учреждение, где он позже скончался.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще одну пожилую даму чуть не убили в подъезде в Петербурге.

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убийство смерть Белореченск
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