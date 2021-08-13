Названы профессии в IT-сфере, которые будут востребованы через 10 лет

Приемная кампания в южноуральских вузах подходит к концу. По ее результатам одно из наиболее востребованных направлений, выбранных абитуриентами, — IT-индустрия. О настоящем и будущем этих профессий рассказал доктор технических наук, директор высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ (НИУ) Александр Голлай в беседе с «Полит74».

В настоящее время абитуриенты имеют возможность выбирать как те профессии, которые уже стали классическими (программист, системный администратор, веб-разработчик, специалист в области информационных систем), так и те, что еще совсем недавно никто не знал, но теперь они быстро набирают популярность. Чрезвычайно востребованным направлением является работа с аналитикой данных. Речь идет о специалистах в области анализа больших данных, параллельных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения.

С ростом числа компьютеров и других устройств, подключенных к интернету, поднимается и спрос на специалистов по кибербезопасности, а также других экспертов в сфере интернет-вещей. Появляется новая когорта IT-бьюти-стилистов и IT-мейкаперов, которые создают специальные приложения для пользователей, желающих хорошо выглядеть и примеряющих на себя в виртуальном пространстве новые образы. С каждым годом растет количество желающих получить профессию в области компьютерных игр и киберспорта: геймдизайнеры, 3D-художники, тестировщики, кодеры и так далее. Очень востребована профессия технического писателя, который создает документацию и руководство для пользователей о том, как работает программа или устройство. При этом не всегда могут это внятно объяснить даже сами программисты-разработчики — для этого требуются специальные навыки.

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Решение задач по разработке программного обеспечения и их специфика потребовали изменений в подходах и методах к управлению коллективами разработчиков. Это привело к появлению таких профессий, как IT — проектный менеджер, специалист в области автоматизации бизнес-процессов на предприятии, руководитель по цифровой трансформации и другие.

Какие же IT-профессии буду востребованы через 10 лет, если с каждым годом их арсенал дополняется все новыми и новыми направлениями?

Скорость, с которой появляются новые профессии в этой сфере, в разы превышает любую другую отрасль экономики. Не говоря уже о появлении новых инструментов для разработчиков и новых программных продуктов.

Уже сейчас человек в среднем более трех раз в жизни полностью меняет род своей профессиональной деятельности, а применительно к IT-области это будет происходить значительно чаще.

IT-сфера из отдельной уникальной отрасли со специфичными профессиями постепенно будет проникать в традиционные сферы ведения бизнеса. Обладание знаниями и навыками в области информационных технологий станет необходимым условием для построения успешной карьеры. А высокая скорость, с которой меняются технологии, будет вынуждать повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.