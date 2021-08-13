Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 12:03
12:03
Происшествия
Два человека погибли во время подтоплений в Крыму
12:00
Общество
Успенский пост 2021: сколько идет, что можно и нельзя есть, календарь питания по дням
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 80
11:59
Ливия
Береговая охрана Ливии перехватила более 800 мигрантов в Средиземном море
11:55
Шоу-бизнес
Алана Мамаева исповедалась о жизни, изменах и предательстве экс-мужа и бывшей подруги
11:51
Армия
Баранец рассказал, кто на самом деле разработал «новейшую» украинскую ракету «Нептун»
11:49
Армия
Подразделения ВСУ провели учения со стрельбами в Донбассе
11:45
Армия
В Китае оценили шансы «комариного флота» Украины против ВМФ РФ в Черном море
11:43
Шоу-бизнес
Лобода презентовала новый трек после обвинений в плагиате
11:42
Наука
Любовь способна избавить человека от алкогольной зависимости и ожирения
Все новости

Названы профессии в IT-сфере, которые будут востребованы через 10 лет
Общество
Названы профессии в IT-сфере, которые будут востребованы через 10 лет
pixabay.com  / 

Приемная кампания в южноуральских вузах подходит к концу. По ее результатам одно из наиболее востребованных направлений, выбранных абитуриентами, — IT-индустрия. О настоящем и будущем этих профессий рассказал доктор технических наук, директор высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ (НИУ) Александр Голлай в беседе с «Полит74».

В настоящее время абитуриенты имеют возможность выбирать как те профессии, которые уже стали классическими (программист, системный администратор, веб-разработчик, специалист в области информационных систем), так и те, что еще совсем недавно никто не знал, но теперь они быстро набирают популярность. Чрезвычайно востребованным направлением является работа с аналитикой данных. Речь идет о специалистах в области анализа больших данных, параллельных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения.

С ростом числа компьютеров и других устройств, подключенных к интернету, поднимается и спрос на специалистов по кибербезопасности, а также других экспертов в сфере интернет-вещей. Появляется новая когорта IT-бьюти-стилистов и IT-мейкаперов, которые создают специальные приложения для пользователей, желающих хорошо выглядеть и примеряющих на себя в виртуальном пространстве новые образы. С каждым годом растет количество желающих получить профессию в области компьютерных игр и киберспорта: геймдизайнеры, 3D-художники, тестировщики, кодеры и так далее. Очень востребована профессия технического писателя, который создает документацию и руководство для пользователей о том, как работает программа или устройство. При этом не всегда могут это внятно объяснить даже сами программисты-разработчики — для этого требуются специальные навыки.

Названы профессии в IT-сфере, которые будут востребованы через 10 лет
pexels.com  / 

Решение задач по разработке программного обеспечения и их специфика потребовали изменений в подходах и методах к управлению коллективами разработчиков. Это привело к появлению таких профессий, как IT — проектный менеджер, специалист в области автоматизации бизнес-процессов на предприятии, руководитель по цифровой трансформации и другие.

Какие же IT-профессии буду востребованы через 10 лет, если с каждым годом их арсенал дополняется все новыми и новыми направлениями?

Скорость, с которой появляются новые профессии в этой сфере, в разы превышает любую другую отрасль экономики. Не говоря уже о появлении новых инструментов для разработчиков и новых программных продуктов.

Уже сейчас человек в среднем более трех раз в жизни полностью меняет род своей профессиональной деятельности, а применительно к IT-области это будет происходить значительно чаще.

IT-сфера из отдельной уникальной отрасли со специфичными профессиями постепенно будет проникать в традиционные сферы ведения бизнеса. Обладание знаниями и навыками в области информационных технологий станет необходимым условием для построения успешной карьеры. А высокая скорость, с которой меняются технологии, будет вынуждать повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы профессии в IT-сфере, которые будут востребованы через 10 лет
россия трудоустройство it-сфера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru