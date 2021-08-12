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Останки женщины нашли недалеко от мест обитания неандертальцев в Испании
Наука
Останки женщины нашли недалеко от мест обитания неандертальцев в Испании
pixabay.com

Мадрид, 12 августа. Останки женщины, жившей около 14 тыс. лет назад, нашли в местечке Кова-Гран-де-Санта-Линья в Испании.

В этом месте ученые ранее обнаружили следы, свидетельствующие об одновременном проживании там неандертальцев и людей современного типа. Найденный скелет женщины сохранился не очень хорошо. Находка сделана в том месте, где ученые не планировали ее увидеть, подчеркнул Альфонсо Бенито Кальво из Национального исследовательского центра эволюции человека.

Памятник Кова-Гран-де-Санта-Линья в Испании — это своеобразный ключ к разгадке истории сосуществования неандертальцев и кроманьонцев, убеждены специалисты. Они обитали на этой территории около семи тысячелетий, пишет Planet Today.

В Испании ранее нашли рисунки неандертальцев. Возраст изображений составляет около 60 тыс. лет, считают специалисты. Находка свидетельствует, что представители вымершего вида предков современного человека были более развитыми, чем считалось.

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