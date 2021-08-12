Вертолет Ми-8 разбился, выполняя рейс по госконтракту 

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Авиакомпания «Витязь-Аэро» является основным поставщиком государственных услуг «Кроноцкого государственного заповедника», куда и летела туристическая группа. Всего компания заключила с заповедником 41 контракт по авиаперевозке пассажиров на общую сумму свыше 204 миллионов рублей. Поэтому маршрут Николаевка Елизовского района – заповедник можно считать одним из изученных пилотами. Вероятно, поэтому КВС Ми-8 и рискнул лететь в туман.

Последние два контракта были заключены в июне этого года соответственно на суммы 2 268 330 и 2 650 000 рублей, действующие до декабря 2022 года. Один час полета на Ми-8 стоит 226 833 рублей. Значит, в общей сложности рассчитаны контракты на 22 часа. Попасть в заповедник можно по воде или пешком, но воздушным транспортом удобнее всего, да и на долину Гейзеров стоит посмотреть сверху. Пилоты «Витязь-Аэро» работают на этом маршруте уже несколько лет и изучили его полностью. Поэтому КВС и рискнул лететь в сильный туман. Надеясь на собственный опыт. Да и согласно контракту, заказчик не будет оплачивать вернувшийся в аэропорт вылета рейс. А это огромные потери для авиакомпании.

Ранее ФАН сообщал, что КВС утонувшего вертолета уже попадал из-за собственной самонадеянности в авиационное происшествие шесть лет назад.